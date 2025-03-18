Tuyển Trợ lý Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong Tập đoàn khi có yêu cầu.

• Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.

• Săp xếp lịch công tác của Lãnh đạo Tập đoàn.

• Quản lý và cập nhật thông tin trên các hệ thống phần mềm quản lý văn phòng.

• Chuẩn bị, tổ chức, tham gia và ghi biên bản, thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị

• Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện của Tập đoàn.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

• Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

• Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam

