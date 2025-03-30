Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch các cuộc họp với đối tác nước ngoài.
Tổng hợp nội dung cuộc họp của BLĐ với CBNV.
Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm, nhà cung cấp theo đề xuất của phòng dự án gửi Bộ phận đối ngoại.
Cập nhật, theo dõi tiến độ mua hàng với nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch mua hàng đúng tiến độ.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của BLĐ.
Báo cáo tiến độ kết quả công việc với BLĐ theo quy định báo cáo của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành ngoại thương, thương mại, tài chính, kinh tế, luật, xây dựng, công nghệ thông tin, điện tử và các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 01 năm
Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nga (nghe, nói) trung bình khá trở lên.
Ưu tiên sử dụng được hai ngôn ngữ.
Có kinh nghiệm về mảng viễn thông là lợi thế.
Nữ: từ 22– 32 tuổi.
Ngoại hình ưu nhìn, cao từ 1,57 m trở lên.
Có thể đi công tác nước ngoài.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề
Cẩn thận, trung thực
Nhiệt huyết, đam mê

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận tùy theo năng lực + các khoản thưởng khác (theo hiệu quả công việc), thưởng tháng lương thứ 13…
Được tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của công ty trong và ngoài nước
Môi trường làm việc năng động, hệ sinh thái công nghệ cao, sáng tạo chuyênnghiệp
Có cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm tại nước ngoài
BHXH, nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định pháp luật, thưởng Lễ Tết theo quy định Công ty.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội phát triển theo lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/88 phố Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

