Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 390 - 470 USD

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm dịch vụ hỗ trợ du lịch bao gồm:

• Platform (sàn thương mại điện tử về du lịch tự túc)

• Dịch vụ Fast Track – đón tiễn khách quốc nội và quốc tế

• Dịch vụ cung cấp visa trực tuyến

• Phân phối SIM du lịch cho khách quốc tế.

*** Mô tả công việc:

• Quản lý và hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động bán hàng.

• Xử lý và theo dõi các đơn đặt hàng của khách hàng và đối tác.

• Quản lý các hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng và quản trị bán hàng.

• Hỗ trợ tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng.

• Giải quyết và xử lý các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

• Chuẩn bị hợp đồng và các thủ tục, giấy tờ liên quan.

• Thực hiện đối soát hàng tháng với đối tác.

• Lập báo cáo hàng tuần và hàng tháng về hoạt động bán hàng.