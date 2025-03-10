Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 390 - 470 USD

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Mức lương
390 - 470 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 390 - 470 USD

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm dịch vụ hỗ trợ du lịch bao gồm:
• Platform (sàn thương mại điện tử về du lịch tự túc)
• Dịch vụ Fast Track – đón tiễn khách quốc nội và quốc tế
• Dịch vụ cung cấp visa trực tuyến
• Phân phối SIM du lịch cho khách quốc tế.
*** Mô tả công việc:
• Quản lý và hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động bán hàng.
• Xử lý và theo dõi các đơn đặt hàng của khách hàng và đối tác.
• Quản lý các hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng và quản trị bán hàng.
• Hỗ trợ tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng.
• Giải quyết và xử lý các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
• Chuẩn bị hợp đồng và các thủ tục, giấy tờ liên quan.
• Thực hiện đối soát hàng tháng với đối tác.
• Lập báo cáo hàng tuần và hàng tháng về hoạt động bán hàng.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Toà Pancific – 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

