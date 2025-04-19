Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án.
Pha chế và đưa ra ý tưởng trang trí (decor) phù hợp cho các sự kiện và dự án.
Tuyển dụng và training nhân sự cho dự án
Chấm công và theo dõi thời gian làm việc của nhân sự.
Lập báo cáo và phân tích kết quả hoạt động của dự án.
Giao tiếp và phối hợp với các nhân sự trong các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến vận hành dự án.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng Trưởng
Biết pha chế đồ uống và có khả năng lên ý tưởng trang trí.
Kỹ năng làm báo cáo, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Có khả năng giao tiếp, phối hợp nhân sự hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc
Các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CN AGENCY

CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, Đường số 02, Khu Dân Cư Kim Sơn-Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

