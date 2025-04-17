Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 863 Giai Phong Str, Giap Bat Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Hỗ trợ kinh doanh B2C: Thực hiện các công việc hành chính, báo cáo, phân tích dữ liệu và theo dõi tiến độ công việc để hỗ trợ khối kinh doanh bán lẻ.
• Phân tích & Báo cáo: Tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu bán hàng; lập bảng biểu, dashboard để theo dõi hiệu quả kinh doanh.
• Điều phối công việc: Là đầu mối liên lạc giữa khối kinh doanh bán lẻ và các phòng ban liên quan; soạn thảo văn bản, ghi chép cuộc họp và theo dõi deadline.
• Quản lý dữ liệu: Quản lý tài liệu từ hãng, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi tiến độ đơn hàng.
• Hỗ trợ bán hàng & đơn hàng: Phối hợp xử lý đơn hàng, điều chuyển hàng hóa, báo giá sản phẩm và cập nhật tình trạng đơn hàng.
• Hỗ trợ đào tạo: Chuẩn bị tài liệu đào tạo và sắp xếp các buổi đào tạo nội bộ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thống kê, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan
• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ cao cấp, lifestyle, home living, thời trang, beauty
• Tiếng Anh thành thạo: Đọc – hiểu tài liệu hãng, trả lời email, xử lý thông tin invoice & tài liệu quốc tế
• Chủ động, ngăn nắp, cẩn thận và làm việc có logic hệ thống. Có khả năng tổng hợp & trình bày thông tin rõ ràng, linh hoạt giao tiếp trong phối hợp đa phòng ban

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 863 Đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
