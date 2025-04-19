Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 35

- 36, Đường 23, Khu đô thị TP Giao Lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch duy trì chăm sóc và phát triển mối quan hệ công ty với các đối tác Đài Loan đang hợp tác
Xây dựng, đề xuất các phương án tìm kiếm, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ với đối tác trường mới tại Đài Loan
Tham gia các buổi gặp mặt, đàm phán và các hoạt động đối ngoại với các đối tác chiến lược;
Thực hiện các chuyến công tác quốc tế để mở rộng quan hệ đối tác khi có yêu cầu;
Chuẩn bị tài liệu hồ sơ cho các buổi đàm phán, các buổi công tác của BLĐ;
Hỗ trợ phiên dịch cho BLĐ khi đi công tác hoặc tiếp đoàn, dịch thuật các tài liệu liên quan;
Đối ứng, liên lạc với đối tác trường, giải đáp các thắc mắc của đối tác trường trong suốt quá trình hoàn thành hồ sơ của học viên.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị hợp tác giữa các trường CĐ, ĐH ở Đài Loan và trường CĐ, ĐH ở Việt Nam;
Phối hợp với các phòng ban để chuẩn bị tài liệu, thông tin cho sự kiện.
Giám sát và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi học sinh/sinh viên và đào tạo;
Tìm hiểu và nắm rõ các yêu cầu, các quy trình, quy định, thủ tục, hồ sơ pháp lý đối với từng chương trình;
Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục, hồ sơ pháp lý;
Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ của học sinh, định hướng chọn trường
Hỗ trợ hướng dẫn, tổ chức các buổi phỏng vấn, test phỏng vấn học sinh;
Lên kế hoạch và chăm sóc đoàn bay nhập cảnh của học viên mỗi kỳ, xử lý các vấn đề phát sinh khi học sinh sang Đài Loan
Theo dõi và đánh giá hiệu quả, đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế, báo cáo định kỳ lên cấp quản lý;
Trao đổi, đàm phán thống nhất ký kết đồng hợp tác với các trường Cao Đẳng, Đại học Đài Loan, đảm bảo các thỏa thuận được thực hiện đúng cam kết;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện và giám sát tiến độ hợp tác giữa các bên;
Đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là Du học sinh Đài Loan
Du học sinh Đài Loan
Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
có kinh nghiệm
Hoạt bát, chăm chỉ, có khả năng ăn nói là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;
Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);
Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.
Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);
Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;
Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc
Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.
Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành
Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công
Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;
Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, BT 35, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

