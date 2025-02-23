Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Landmark 2, Vinhomes Central Park, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Dịch các văn bản tiếng Việt, tiếng Anh theo nội dung công việc

Hỗ trợ trưởng phòng xử lý hồ sơ sắp xếp hồ sơ xin visa các công việc

Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng xử lý hồ sơ

Hỗ trợ trong các sự kiện của công ty và các công việc khác của phòng ban

Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất từ Trung tâm xin visa/ĐSQ/LSQ và các Quy định pháp luật Việt Nam, cùng các quy trình liên quan như khám sức khỏe, dịch thuật, công chứng hồ sơ,… đảm bảo thông tin đầy đủ và chuẩn xác trước khi tiến hành hồ sơ cho Khách hàng;

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

Làm việc full-time (7.5 tiếng/ngày)

Có khả năng đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần tự học tập và rèn luyện, có ý chí vươn lên;

Kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thông tin tốt (sẽ được đào tạo thêm)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 5.000.000Đ – 7.000.000 VNĐ/tháng.

Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin