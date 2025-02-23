Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Landmark 2, Vinhomes Central Park, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Dịch các văn bản tiếng Việt, tiếng Anh theo nội dung công việc
Hỗ trợ trưởng phòng xử lý hồ sơ sắp xếp hồ sơ xin visa các công việc
Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng xử lý hồ sơ
Hỗ trợ trong các sự kiện của công ty và các công việc khác của phòng ban
Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất từ Trung tâm xin visa/ĐSQ/LSQ và các Quy định pháp luật Việt Nam, cùng các quy trình liên quan như khám sức khỏe, dịch thuật, công chứng hồ sơ,… đảm bảo thông tin đầy đủ và chuẩn xác trước khi tiến hành hồ sơ cho Khách hàng;

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan
Làm việc full-time (7.5 tiếng/ngày)
Có khả năng đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần tự học tập và rèn luyện, có ý chí vươn lên;
Kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thông tin tốt (sẽ được đào tạo thêm)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 5.000.000Đ – 7.000.000 VNĐ/tháng.
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNISTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

