Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD

Mức lương Từ 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 42 - 44 - 46 - 48, đường B2, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP.HCM

Mô Tả Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý đơn hàng, hợp đồng, báo giá và theo dõi tiến độ giao hàng.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

• Dịch thuật tài liệu, thao tác và trình duyệt văn bản hành chính nội bộ.

• Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng, hạng mục kinh doanh.

• Thực hiện các báo cáo kinh doanh và công việc hành chính khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

1. Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

2. Kinh nghiệm ở vị trí Sale Admin hoặc tương đương là một lợi thế.

3. Kỹ năng tổ chức, quản lý dữ liệu và giao tiếp tốt.

4. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

5. Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

6. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học - Trung Quốc học, Marketing, quản trị kinh doanh v.v

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.