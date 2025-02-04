Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam
Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 42
- 44
- 46
- 48, đường B2, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP.HCM
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Từ 500 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý đơn hàng, hợp đồng, báo giá và theo dõi tiến độ giao hàng.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
• Dịch thuật tài liệu, thao tác và trình duyệt văn bản hành chính nội bộ.
• Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng, hạng mục kinh doanh.
• Thực hiện các báo cáo kinh doanh và công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
2. Kinh nghiệm ở vị trí Sale Admin hoặc tương đương là một lợi thế.
3. Kỹ năng tổ chức, quản lý dữ liệu và giao tiếp tốt.
4. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
5. Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
6. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học - Trung Quốc học, Marketing, quản trị kinh doanh v.v
Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
