Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 64 Đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Ghi chú nội dung, các thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Hỗ trợ nghệ sĩ làm việc với các bên liên quan.
Biết sắp xếp lịch trình hợp lý và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý/ nghệ sĩ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 20-25, Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn
Biết quay/ chụp bằng điện thoại, edit video ngắn đơn giản để đăng tải social.
Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại là một lợi thế.
Có kinh nghiệm quản lý các trang mạng xã hội (admin/editor) là một lợi thế.
Cẩn thận và siêng năng trong công việc.
Biết quay/ chụp bằng điện thoại, edit video ngắn đơn giản để đăng tải social.
Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại là một lợi thế.
Có kinh nghiệm quản lý các trang mạng xã hội (admin/editor) là một lợi thế.
Cẩn thận và siêng năng trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP Thì Được Hưởng Những Gì
- Giờ làm việc: toàn thời gian, từ thứ 2 - thứ 6
- Lương tháng 13
- Đào tạo nâng cao kỹ năng & đào tạo chuyên sâu
- Review lương hàng năm
- Chế độ thăm khám sức khỏe hàng năm
- Cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các công nghệ mới
- Cơ hội làm việc với các doanh nghiệp lớn trong ngành quảng cáo & truyền thông
- Các chuyến du lịch cùng công ty & team building
- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ty
- Môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và tự do sáng tạo!
- Lương tháng 13
- Đào tạo nâng cao kỹ năng & đào tạo chuyên sâu
- Review lương hàng năm
- Chế độ thăm khám sức khỏe hàng năm
- Cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các công nghệ mới
- Cơ hội làm việc với các doanh nghiệp lớn trong ngành quảng cáo & truyền thông
- Các chuyến du lịch cùng công ty & team building
- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ty
- Môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và tự do sáng tạo!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI