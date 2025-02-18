Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chú nội dung, các thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Hỗ trợ nghệ sĩ làm việc với các bên liên quan.

Biết sắp xếp lịch trình hợp lý và hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý/ nghệ sĩ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20-25, Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn

Biết quay/ chụp bằng điện thoại, edit video ngắn đơn giản để đăng tải social.

Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại là một lợi thế.

Có kinh nghiệm quản lý các trang mạng xã hội (admin/editor) là một lợi thế.

Cẩn thận và siêng năng trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP Thì Được Hưởng Những Gì

- Giờ làm việc: toàn thời gian, từ thứ 2 - thứ 6

- Lương tháng 13

- Đào tạo nâng cao kỹ năng & đào tạo chuyên sâu

- Review lương hàng năm

- Chế độ thăm khám sức khỏe hàng năm

- Cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các công nghệ mới

- Cơ hội làm việc với các doanh nghiệp lớn trong ngành quảng cáo & truyền thông

- Các chuyến du lịch cùng công ty & team building

- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ty

- Môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và tự do sáng tạo!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.