Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chú nội dung, các thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Hỗ trợ nghệ sĩ làm việc với các bên liên quan.
Biết sắp xếp lịch trình hợp lý và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý/ nghệ sĩ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20-25, Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn
Biết quay/ chụp bằng điện thoại, edit video ngắn đơn giản để đăng tải social.
Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại là một lợi thế.
Có kinh nghiệm quản lý các trang mạng xã hội (admin/editor) là một lợi thế.
Cẩn thận và siêng năng trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP Thì Được Hưởng Những Gì

- Giờ làm việc: toàn thời gian, từ thứ 2 - thứ 6
- Lương tháng 13
- Đào tạo nâng cao kỹ năng & đào tạo chuyên sâu
- Review lương hàng năm
- Chế độ thăm khám sức khỏe hàng năm
- Cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các công nghệ mới
- Cơ hội làm việc với các doanh nghiệp lớn trong ngành quảng cáo & truyền thông
- Các chuyến du lịch cùng công ty & team building
- Chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ty
- Môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và tự do sáng tạo!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIGITOP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170N Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

