Tuyển Trợ lý CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu

CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Mức lương
13 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn hóa làm việc thân thiện, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 13 - 35 Triệu

Tư vấn khách hàng(80%)
Tiếp đón và tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại phòng khám về các dịch vụ nha khoa (implant,các trường hợp bị mất răng ở độ tuổi trung niên...)
Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thuyết phục và chốt dịch vụ, đảm bảo khách hàng hài lòng và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của phòng khám.
Chăm sóc khách hàng(20%)
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.
Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới thông qua các kênh hỗ trợ hoặc cá nhân.
Theo dõi, nhắc nhở lịch hẹn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình điều trị.
Phối hợp nội bộ:
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ bác sĩ, y tá, lễ tân và các phòng ban liên quan để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Tham gia vào các buổi họp nội bộ để cập nhật thông tin và đóng góp ý kiến cải thiện quy trình kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales, đam mê sales ưu tiên trong lĩnh vực nha khoa hoặc các sản phẩm/dịch vụ chăm sóc khách hàng cấp cao.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales
Chăm chỉ, kiên trì, tận tâm và đặt giá trị dịch vụ khách hàng lên hàng đầu.
Có kinh nghiệm làm việc hỗ trợ tư vấn với phân khúc khách hàng cấp cao
Ngoại hình có chiều cao cân nặng cân đối (nữ cao 1m55 trở lên, nặng 45-50kg, nam cao 1m65 trở lên), khuôn mặt thiện cảm, hàm răng đều
Ngoại hình chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp, nghiêm túc đầu tư cho công việc

Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 35 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P 3 - 0 .SH08 ,Park 3, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P .22, Q .Bình Thạnh, TP .Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

