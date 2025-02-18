Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cơ bản

- Hỗ trợ công tác phí, thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày nghỉ phép trong năm, chế độ nghỉ mát,...

- Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng bán hàng, sale,....

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, cơ hội thăng tiến cao

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam.

- Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng,...., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích lợi nhuận và cân đối dòng tiền cho các dự án thuộc phòng kinh doanh dự án
Làm việc với các nhà cung cấp trong nước để mua
- Yêu cầu báo giá – Thương lượng giá – Yêu cầu gửi mẫu ( nếu có ) - Chốt hợp đồng – Theo dõi giao hàng – Đề xuất tạm ứng và thanh toán.
Theo dõi và triển khai các dự án được Sếp giao xuống
- Gửi đăng ký dự án cho hãng để xin giá chào thầu
- Làm việc với hãng về thông tin sản phẩm – trình mẫu...
- Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư và nộp thầu đúng thời hạn.
- Sau khi đã ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng tiến hành giao hàng cho khách đúng tiến độ đã thỏa thuận, làm hồ sơ giao hàng và nghiệm thu theo yêu cầu trong hợp đồng.
- Sau khi giao nhận hàng hóa, tiến hành làm hồ sơ thanh toán, soạn thảo công văn theo yêu cầu, theo dõi công nợ của khách hàng và báo khách khi công nợ đã tới hạn thanh toán.
- Giải trình các hồ sơ liên quan đến hàng hóa, tiến độ giao hàng và thanh toán với khách hàng khi có yêu cầu
Phối hợp cùng bộ phận xuất nhập khẩu để lên kế hoạch về hàng hóa đúng tiến độ theo Hợp đồng
- Lên Purchase Order và gửi cho xuất nhập khẩu
- Tổng hợp các hàng cần bảo hành của Dự án gửi xuất nhập khẩu để claim hàng bảo hành.
- Nhận thông tin thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển để tính giá cho khách hàng.
- Đề xuất thanh toán những lô hàng cần về theo tiến độ.
Phối hợp cùng bộ phận kế toán để lên kế hoạch thanh toán và các giá trị công nợ của khách hàng.
- Làm Đề nghị xuất hóa đơn gửi Kế toán để Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng, làm hồ sơ thanh toán
- Đề xuất thanh toán các mặt hàng của các Nhà cung cấp khác.
- Cung cấp thông tin để kế toán làm việc với ngân hàng ra Chứng thư Bảo Lãnh theo yêu cầu trong Hợp đồng của khách hàng.
- Theo dõi công nợ của khách hàng báo cho kế toán
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Vận tải Quốc tế)
Tiếng Anh khá
Sử dụng thành thạo máy tính, Office
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Sales Admin hoặc vị trí tương đương
Ngoại hình ưa nhìn, trung thực , trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6E Bis Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job307159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu HỘ KINH DOANH MARIE JAPAN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN BLUSAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLUSAIGON
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO
Tới 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS
Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý Compass Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Compass Education
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM)
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ninja Van
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Hộ kinh doanh THE YUSON TEA & COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ kinh doanh THE YUSON TEA & COFFEE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý IITC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu IITC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm