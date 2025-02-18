Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân tích lợi nhuận và cân đối dòng tiền cho các dự án thuộc phòng kinh doanh dự án

Làm việc với các nhà cung cấp trong nước để mua

- Yêu cầu báo giá – Thương lượng giá – Yêu cầu gửi mẫu ( nếu có ) - Chốt hợp đồng – Theo dõi giao hàng – Đề xuất tạm ứng và thanh toán.

Theo dõi và triển khai các dự án được Sếp giao xuống

- Gửi đăng ký dự án cho hãng để xin giá chào thầu

- Làm việc với hãng về thông tin sản phẩm – trình mẫu...

- Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư và nộp thầu đúng thời hạn.

- Sau khi đã ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng tiến hành giao hàng cho khách đúng tiến độ đã thỏa thuận, làm hồ sơ giao hàng và nghiệm thu theo yêu cầu trong hợp đồng.

- Sau khi giao nhận hàng hóa, tiến hành làm hồ sơ thanh toán, soạn thảo công văn theo yêu cầu, theo dõi công nợ của khách hàng và báo khách khi công nợ đã tới hạn thanh toán.

- Giải trình các hồ sơ liên quan đến hàng hóa, tiến độ giao hàng và thanh toán với khách hàng khi có yêu cầu

Phối hợp cùng bộ phận xuất nhập khẩu để lên kế hoạch về hàng hóa đúng tiến độ theo Hợp đồng

- Lên Purchase Order và gửi cho xuất nhập khẩu

- Tổng hợp các hàng cần bảo hành của Dự án gửi xuất nhập khẩu để claim hàng bảo hành.

- Nhận thông tin thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển để tính giá cho khách hàng.

- Đề xuất thanh toán những lô hàng cần về theo tiến độ.

Phối hợp cùng bộ phận kế toán để lên kế hoạch thanh toán và các giá trị công nợ của khách hàng.

- Làm Đề nghị xuất hóa đơn gửi Kế toán để Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng, làm hồ sơ thanh toán

- Đề xuất thanh toán các mặt hàng của các Nhà cung cấp khác.

- Cung cấp thông tin để kế toán làm việc với ngân hàng ra Chứng thư Bảo Lãnh theo yêu cầu trong Hợp đồng của khách hàng.

- Theo dõi công nợ của khách hàng báo cho kế toán

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.