Tuyển Trợ lý J-Long Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

J-Long Vietnam CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
J-Long Vietnam CO., LTD

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại J-Long Vietnam CO., LTD

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VNO Building, 1/1 Hoang Viet Street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Mô Tả Công Việc Trợ lý

• Hỗ trợ các công việc kinh doanh nói chung
• Theo dõi đơn hàng, theo dõi hợp đồng và chứng từ, mẫu gửi khách.
• Đối chiếu và cập nhật thông tin sản phẩm, giúp cho quá trình làm việc rõ ràng và hiệu quả
• Hỗ trợ khách hàng, giải quyết thắc mắc của họ trong các trường hợp cần thiết.
• Tham gia đóng gói, gửi hàng, gửi mẫu. Theo dõi xuất hàng theo đơn hàng, xuất hóa đơn sau mỗi lần giao hàng.
• Lưu trữ chứng từ, hỗ trợ nhóm kinh doanh trích xuất thông tin khi cần.
• Thực hiện công việc theo chính sách và thủ tục của công ty
• Báo cáo tình hình kinh doanh với cấp trên, phổ biến thông tin, chỉ đạo cho nhân viên kinh doanh.
• General business support
• Track orders, track contracts and documents, and send samples to customers.
• Compare and update product information, making the working process clear and effective
• Support customers, resolve their questions in necessary cases.
• Participate in packing, shipping, and sending samples. Track delivery of goods according to orders, issue invoices after each delivery.
• Store documents and support the business team in extracting information when needed.
• Perform work according to company policies and procedures

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

J-Long Vietnam CO., LTD

J-Long Vietnam CO., LTD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VNO Building, 1/1 Hoang Viet Street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

