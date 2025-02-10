Tuyển Trợ lý J-Long Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

• Hỗ trợ các công việc kinh doanh nói chung

• Theo dõi đơn hàng, theo dõi hợp đồng và chứng từ, mẫu gửi khách.

• Đối chiếu và cập nhật thông tin sản phẩm, giúp cho quá trình làm việc rõ ràng và hiệu quả

• Hỗ trợ khách hàng, giải quyết thắc mắc của họ trong các trường hợp cần thiết.

• Tham gia đóng gói, gửi hàng, gửi mẫu. Theo dõi xuất hàng theo đơn hàng, xuất hóa đơn sau mỗi lần giao hàng.

• Lưu trữ chứng từ, hỗ trợ nhóm kinh doanh trích xuất thông tin khi cần.

• Thực hiện công việc theo chính sách và thủ tục của công ty

• Báo cáo tình hình kinh doanh với cấp trên, phổ biến thông tin, chỉ đạo cho nhân viên kinh doanh.

---------------------------------------------------------

• General business support

• Track orders, track contracts and documents, and send samples to customers.

• Compare and update product information, making the working process clear and effective

• Support customers, resolve their questions in necessary cases.

• Participate in packing, shipping, and sending samples. Track delivery of goods according to orders, issue invoices after each delivery.

• Store documents and support the business team in extracting information when needed.

• Perform work according to company policies and procedures