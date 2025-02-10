Tuyển Trợ lý J-Long Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại J-Long Vietnam CO., LTD
- Hồ Chí Minh: VNO Building, 1/1 Hoang Viet Street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Hỗ trợ các công việc kinh doanh nói chung
• Theo dõi đơn hàng, theo dõi hợp đồng và chứng từ, mẫu gửi khách.
• Đối chiếu và cập nhật thông tin sản phẩm, giúp cho quá trình làm việc rõ ràng và hiệu quả
• Hỗ trợ khách hàng, giải quyết thắc mắc của họ trong các trường hợp cần thiết.
• Tham gia đóng gói, gửi hàng, gửi mẫu. Theo dõi xuất hàng theo đơn hàng, xuất hóa đơn sau mỗi lần giao hàng.
• Lưu trữ chứng từ, hỗ trợ nhóm kinh doanh trích xuất thông tin khi cần.
• Thực hiện công việc theo chính sách và thủ tục của công ty
• Báo cáo tình hình kinh doanh với cấp trên, phổ biến thông tin, chỉ đạo cho nhân viên kinh doanh.
---------------------------------------------------------
• General business support
• Track orders, track contracts and documents, and send samples to customers.
• Compare and update product information, making the working process clear and effective
• Support customers, resolve their questions in necessary cases.
• Participate in packing, shipping, and sending samples. Track delivery of goods according to orders, issue invoices after each delivery.
• Store documents and support the business team in extracting information when needed.
• Perform work according to company policies and procedures
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại J-Long Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại J-Long Vietnam CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI