Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI
- Hồ Chí Minh: từ 10,000,000 VND/tháng + hoa hồng Tham gia BHXH, BHYT,.. Thưởng lễ, tết,.. Hỗ trợ cơm trưa tại VP, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ sales, OPS trong báo giá, làm hợp đồng dịch vụ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng,...
Phối hợp Sales, OPS theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình làm hàng để xử lý các sự cố phát sinh nếu có, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Báo cáo tình trạng đơn hàng với trưởng nhóm , các vấn đề phát sinh, phản ánh của khách hàng.
Định kỳ tập hợp thông tin khách hàng họp định kỳ với khách hàng, đề xuất các phương án gắn kết với khách hàng
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
Ngoại ngữ : Tiếng Trung, Tiếng Anh
Vi tính: Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng Word, Excel, Power Point
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI