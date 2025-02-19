Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: từ 10,000,000 VND/tháng + hoa hồng Tham gia BHXH, BHYT,.. Thưởng lễ, tết,.. Hỗ trợ cơm trưa tại VP, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sales, OPS trong báo giá, làm hợp đồng dịch vụ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng,...

Phối hợp Sales, OPS theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình làm hàng để xử lý các sự cố phát sinh nếu có, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Báo cáo tình trạng đơn hàng với trưởng nhóm , các vấn đề phát sinh, phản ánh của khách hàng.

Định kỳ tập hợp thông tin khách hàng họp định kỳ với khách hàng, đề xuất các phương án gắn kết với khách hàng

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / nữ : Có thể đi công tác tỉnh

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Ngoại ngữ : Tiếng Trung, Tiếng Anh

Vi tính: Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng Word, Excel, Power Point

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI

