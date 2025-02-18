Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: hàng tháng khi công ty có lợi nhuận. Đối tượng phát thưởng là nhân viên đã qua thời gian thử việc. Du lịch hằng năm Khám sức khỏe tổng quát, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Phát triển thị trường.

2. Quản lý theo dõi đơn đặt hàng và thanh toán của khách hàng.

3. Liên hệ và quản lý hoạt động vận chuyển sản phẩm.

4. Thử nghiệm trộn mẫu của khách hàng tại nhà máy bê tông trộn sẵn.

5. Xử lý khiếu nại của khách hàng.

6. Duy trì quan hệ khách hàng

7. Những công việc cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (Nghe - Nói - Đọc -Viết)

Thành thạo tin học văn phòng

Kinh nghiệm hành chánh ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

