Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Phát triển thị trường.
2. Quản lý theo dõi đơn đặt hàng và thanh toán của khách hàng.
3. Liên hệ và quản lý hoạt động vận chuyển sản phẩm.
4. Thử nghiệm trộn mẫu của khách hàng tại nhà máy bê tông trộn sẵn.
5. Xử lý khiếu nại của khách hàng.
6. Duy trì quan hệ khách hàng
7. Những công việc cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (Nghe - Nói - Đọc -Viết)
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm hành chánh ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh / Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

