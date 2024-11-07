Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Tiếp đón khách hàng

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với trung tâm

- Trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng

- Tiếp nhận sổ tiêm, cập nhật và kiểm tra thông của khách Sắp xếp phòng khám, phân luồng khách hàng vào phòng khám.

2/ Tư vấn sản phẩm vắc xin và thanh toán

- Giới thiệu và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các danh mục gói vắc xin và các vấn đề liên quan

- Ký kết và hướng dẫn thanh toán gói vắc xin.

- Kiểm tra đối chiếu Vắc xin được chỉ định trong bảng kiểm với hệ thống.

- Thực hiện các hình thức thanh toán khác nhau cho khách hàng.

3/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi từ 18 - 25

- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng tốt

- Thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình

- Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có kiến thức về chăm sóc khách hàng, uu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí liên quan

- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm

- Sẵn sàng tham gia huấn luyện tại TTĐT tại Hồ Chí Minh 30 ngày trước khi về địa phương làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

