Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1400 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 1000 - 1400 Triệu
1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
- Chuyển hóa chiến lược kinh doanh thành chiến lược nguồn nhân lực
- Xây dựng chân dung, MTCV các vị trí theo sơ đồ tổ chức
- Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài ngắn và dài hạn
- Xây dựng và đảm bảo nguồn lực theo kế hoạch tuyển dụng hàng năm
- Thiết lập ngân sách, KPI tuyển dụng và kiểm soát
- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, chính sách vận hành tuyển dụng
2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
- Định vị thương hiệu tuyển dụng
- Xác định EVP và kế hoạch phát triển thương hiệu tuyển dụng
- Xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng, kênh thương hiệu
- Đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, đo lường đánh giá và đưa ra giải pháp
3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH PHÒNG TUYỂN DỤNG
- Điều hành hoạt động tuyển dụng toàn công ty
- Chiêu mộ, quản lý, đào tạo phát triển, đánh giá hiệu quả đội ngũ tuyển dụng
- Xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả quy trình và công cụ tuyển dụng
Với Mức Lương 1000 - 1400 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
