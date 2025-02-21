Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1400 Triệu

1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

- Chuyển hóa chiến lược kinh doanh thành chiến lược nguồn nhân lực

- Xây dựng chân dung, MTCV các vị trí theo sơ đồ tổ chức

- Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài ngắn và dài hạn

- Xây dựng và đảm bảo nguồn lực theo kế hoạch tuyển dụng hàng năm

- Thiết lập ngân sách, KPI tuyển dụng và kiểm soát

- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, chính sách vận hành tuyển dụng

2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG

- Định vị thương hiệu tuyển dụng

- Xác định EVP và kế hoạch phát triển thương hiệu tuyển dụng

- Xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng, kênh thương hiệu

- Đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, đo lường đánh giá và đưa ra giải pháp

3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH PHÒNG TUYỂN DỤNG

- Điều hành hoạt động tuyển dụng toàn công ty

- Chiêu mộ, quản lý, đào tạo phát triển, đánh giá hiệu quả đội ngũ tuyển dụng

- Xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả quy trình và công cụ tuyển dụng