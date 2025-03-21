Tuyển Trưởng ca Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá: giá bán sản phẩm, chính sách bán hàng, hệ thống đại lý bán hàng, loại hình sản phẩm, chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm thực tế đã và đang tiêu thụ của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với EWH.

- Phân tích ý kiến, phản hồi của khách hàng về giá bán và các chính sách, chương trình ưu đãi, khuyến mại mua hàng của EWH.

- Đưa ra các nhận định, đánh giá phân tích về thị hiếu của khách hàng phục vụ công tác xây dựng và điều chỉnh chính sách bán hàng.

- Xây dựng, đề xuất chính sách kinh doanh các dự án BĐS; chính sách bán hàng, chi phí bán hàng, chiến lược giá, chính sách giá bán, phiếu tính giá phù hợp với từng dự án

- Xây dựng chiến lược bán hàng và định vị sản phẩm cho các sản phẩm BĐS nhà ở/ nghỉ dưỡng.

- Xây dựng các chính sách bán hàng, hậu bán hàng cho các sản phẩm BĐS nhà ở/ nghỉ dưỡng.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bán hàng cho các sản phẩm BĐS nhà ở/ nghỉ dưỡng.

- Xây dựng mục tiêu và các biện pháp đo lường hiệu quả bán hàng với từng nhóm khách hàng.

- Hướng dẫn, điều phối nhóm bán hàng thu thập thông tin, tài liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm,… mục đích điều chỉnh và xây dựng chính sách.

- Phối hợp với Phòng tài chính để xây dựng các gói hỗ trợ tài chính cá nhân cho khách hàng mua sản phẩm của EWH