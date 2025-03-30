Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Ushi Mania Lotte Mall Tây Hồ, Tầng 3, TTTM Lotte Mall, 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc trong ca làm việc để đảm bảo vận hành Bếp ổn định.
Quản lý hàng hóa, chi phí, nguyên vật liệu, kiểm soát nhập - xuất - tồn kho.
Kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng.
Chuẩn bị nguyên liệu và chế biến món ăn theo đúng quy trình nhà hàng.
Hỗ trợ Bếp trưởng/ phó thực hiện các công việc quản lý.
Tham gia đào tạo, hướng dẫn và phát triển kỹ năng của nhân viên.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 - 35 tuổi.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về chế biến các món từ bò, nắm vững quy trình về Bếp.

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, mở rộng cơ hội thăng tiến.
Tiếp cận và hiểu sâu văn hóa, con người Nhật Bản.
Đào tạo bài bản với các khóa kỹ năng mềm & chuyên môn, được hỗ trợ kinh phí.
Cơ hội thắng tiến rõ ràng, đánh giá năng lực 1 năm/lần.
Thu nhập bao gồm: 9.000.000 - 11.000.000 + thưởng doanh thu + tips
Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định,.. và bảo hiểm 24/24 theo chính sách của công ty.
Ưu đãi nội bộ: Sử dụng sản phẩm/dịch vụ Nhật Bản với giá đặc biệt.
Trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.
Nhiều hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, sự kiện văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

