Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

- Nghiên cứu và tiếp cận thị trường phía Bắc.

- Thiết lập kế hoạch thăm khách hàng hàng tuần;

- Thu thập thông tin dự án, cung cấp giải pháp và quyết định báo giá tới khách hàng.

- Đánh giá dự án khách hàng và triển khai tới nhân viên sales hoặc Nv hỗ trợ kỹ thuật.

- Tổ chức hội thảo, giới thiệu hàng mẫu, đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và nội bộ.

- Quản lý quan hệ khách hàng và rà soát tình hình kinh doanh sản phẩm IAI tại thì trường phía Bắc.

* Để biết thêm thông tin về sản phẩm xin vui lòng tham khảo trang web sau:

https://www.iai-robot.co.jp

*************************************************************************************************************

- Research & Approach customers in the northern Vietnam.

- Make weekly visiting plan with customers.

- Collect project information, provide solution to customer & quotation.

- Evaluate customer's projects and implement them to Sales staff and Technical support staff.

- Organize seminars, demo shows, workshop & equipment training.

- Manage & monitor the IAI business situation of the Northern Vietnam.

- Manage customers' relationship.

* Please refer to the website for further product information: