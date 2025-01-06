Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
- Hà Nội: Phòng 802 tầng 8 toà nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu Nam Từ Liêm Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
- Nghiên cứu và tiếp cận thị trường phía Bắc.
- Thiết lập kế hoạch thăm khách hàng hàng tuần;
- Thu thập thông tin dự án, cung cấp giải pháp và quyết định báo giá tới khách hàng.
- Đánh giá dự án khách hàng và triển khai tới nhân viên sales hoặc Nv hỗ trợ kỹ thuật.
- Tổ chức hội thảo, giới thiệu hàng mẫu, đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và nội bộ.
- Quản lý quan hệ khách hàng và rà soát tình hình kinh doanh sản phẩm IAI tại thì trường phía Bắc.
* Để biết thêm thông tin về sản phẩm xin vui lòng tham khảo trang web sau:
https://www.iai-robot.co.jp
*************************************************************************************************************
- Research & Approach customers in the northern Vietnam.
- Make weekly visiting plan with customers.
- Collect project information, provide solution to customer & quotation.
- Evaluate customer's projects and implement them to Sales staff and Technical support staff.
- Organize seminars, demo shows, workshop & equipment training.
- Manage & monitor the IAI business situation of the Northern Vietnam.
- Manage customers' relationship.
* Please refer to the website for further product information:
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
