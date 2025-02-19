Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH IZISOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH IZISOLUTION
- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing tổng thể cho công ty, bao gồm marketing sản phẩm, marketing thương hiệu, marketing nội dung, marketing truyền thôngxã hội, v.v.
• Quản lý và điều hành đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.
• Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.
• Tổ chức các sự kiện online, offline giới thiệu sản phẩm dịch vụ
• Phân tích dữ liệu marketing và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo công ty.
• Cập nhật các xu hướng marketing mới nhất và áp dụng vào hoạt động marketing của công ty.
• Xây dựng chiến lược marketing và thực thi trên các kênh truyền thông số;
• Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook….);
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Ưu tiên nữ từ 25 tuổi trở lên
Giới tính: Ưu tiên nữ từ 25 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH IZISOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IZISOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI