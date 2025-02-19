Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH IZISOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing tổng thể cho công ty, bao gồm marketing sản phẩm, marketing thương hiệu, marketing nội dung, marketing truyền thôngxã hội, v.v.
• Quản lý và điều hành đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.
• Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.
• Tổ chức các sự kiện online, offline giới thiệu sản phẩm dịch vụ
• Phân tích dữ liệu marketing và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo công ty.
• Cập nhật các xu hướng marketing mới nhất và áp dụng vào hoạt động marketing của công ty.
• Xây dựng chiến lược marketing và thực thi trên các kênh truyền thông số;
• Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook….);
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Giới tính: Ưu tiên nữ từ 25 tuổi trở lên
Giới tính: Ưu tiên nữ từ 25 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH IZISOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

