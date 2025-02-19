Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH IZISOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing tổng thể cho công ty, bao gồm marketing sản phẩm, marketing thương hiệu, marketing nội dung, marketing truyền thôngxã hội, v.v.

• Quản lý và điều hành đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.

• Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.

• Tổ chức các sự kiện online, offline giới thiệu sản phẩm dịch vụ

• Phân tích dữ liệu marketing và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo công ty.

• Cập nhật các xu hướng marketing mới nhất và áp dụng vào hoạt động marketing của công ty.

• Xây dựng chiến lược marketing và thực thi trên các kênh truyền thông số;

• Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook….);

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;