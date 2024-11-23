Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Giúp nhóm đưa ra quyết định đúng đắn:

Xử lý việc đặt chỗ. Phải có thông tin cập nhật nhất từ người giám sát và người quản lý về hóa đơn bàn, khóa sổ và thông tin quan trọng

Đưa ra quyết định đặt chỗ và lấp đầy bàn dựa trên các yếu tố như khả năng chi tiêu, khách ưu tiên, đề xuất của quản lý và chuyển tiếp cho nhóm

Trực tiếp nhận điện thoại từ khách hàng. Trường hợp nhận đặt phòng từ khách hàng, tiếp viên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin tư vấn cho khách hàng.

Giám sát hiệu suất, đảm bảo đội ngũ tiếp viên đạt tiêu chuẩn mong đợi

Đảm bảo đội ngũ tiếp viên đúng giờ, chuẩn bị sẵn sàng và trông đẹp nhất.

Hướng dẫn nhóm và dẫn dắt họ làm mọi việc hiệu quả từ đầu đến cuối

Thắc mắc và vấn đề của khách

Luôn đặt câu hỏi, tham dự các cuộc họp giao ban và được cập nhật về các chính sách, sự kiện, khuyến mãi, âm nhạc và tất cả những thứ liên quan đến phạm vi công việc của chúng tôi

Trao đổi với người khác về tất cả các chủ đề liên quan để hỗ trợ khách tốt hơn

Khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác với tư cách là Nữ tiếp viên

Giới tính và độ tuổi:

Nữ từ 18 – 35 tuổi

Ngoại hình:

Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao tối thiểu từ 1m65 trở lên

Trình độ học vấn và năng lực:

Ưu tiên ngành Quản trị Khách sạn, Khách sạn, F&B.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành F&B..

Khác

Ưu tiên ứng viên người nước ngoài.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản, lương tăng ca, lương tháng 13, ...

Hỗ trợ phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe;

Tip & Service Charge vô cùng cạnh tranh;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

Có cơ hội được đào tạo bài bản, thăng tiến theo năng lực;

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện;

