Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giúp nhóm đưa ra quyết định đúng đắn:
Xử lý việc đặt chỗ. Phải có thông tin cập nhật nhất từ người giám sát và người quản lý về hóa đơn bàn, khóa sổ và thông tin quan trọng
Đưa ra quyết định đặt chỗ và lấp đầy bàn dựa trên các yếu tố như khả năng chi tiêu, khách ưu tiên, đề xuất của quản lý và chuyển tiếp cho nhóm
Trực tiếp nhận điện thoại từ khách hàng. Trường hợp nhận đặt phòng từ khách hàng, tiếp viên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin tư vấn cho khách hàng.
Giám sát hiệu suất, đảm bảo đội ngũ tiếp viên đạt tiêu chuẩn mong đợi
Đảm bảo đội ngũ tiếp viên đúng giờ, chuẩn bị sẵn sàng và trông đẹp nhất.
Hướng dẫn nhóm và dẫn dắt họ làm mọi việc hiệu quả từ đầu đến cuối
Thắc mắc và vấn đề của khách
Luôn đặt câu hỏi, tham dự các cuộc họp giao ban và được cập nhật về các chính sách, sự kiện, khuyến mãi, âm nhạc và tất cả những thứ liên quan đến phạm vi công việc của chúng tôi
Trao đổi với người khác về tất cả các chủ đề liên quan để hỗ trợ khách tốt hơn
Khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác với tư cách là Nữ tiếp viên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính và độ tuổi:
Nữ từ 18 – 35 tuổi
Ngoại hình:
Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao tối thiểu từ 1m65 trở lên
Trình độ học vấn và năng lực:
Ưu tiên ngành Quản trị Khách sạn, Khách sạn, F&B.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành F&B..
Khác
Ưu tiên ứng viên người nước ngoài.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản, lương tăng ca, lương tháng 13, ...
Hỗ trợ phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe;
Tip & Service Charge vô cùng cạnh tranh;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Có cơ hội được đào tạo bài bản, thăng tiến theo năng lực;
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 148 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

