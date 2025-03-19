Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 12, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mô tả công việc :

• Thực hiện công việc trên các máy Vacuum (vali)

• Tham gia các công việc chế tạo,sửa chữa các chi tiết máy,khuôn mẫu....

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoặc có chuyên ngành được đào tạo.

- Có thể sử dụng được máy Vacuum và CNC cutting

- Độ tuổi : 24 – 35 tuổi.

- Đọc hiểu bản vẽ gia công cơ khí

- Biết cách gia công, vận hành máy Vacuum và CNC cutting. Biết sử dụng các thiết bị đo kiểm để kiểm tra trước và sau khi gia công các mã hàng.

- Có thể sử dụng máy RBT (cắt và hút chân không)

- Hiểu File 3D

*** PHÚC LỢI

Chính Sách Lương & Thưởng Hấp Dẫn

• Lương tháng 13: Được chi trả hàng năm, mang đến nguồn thu nhập bổ sung cho nhân viên.

Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin