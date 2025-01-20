Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Trách nhiệm chính (70%):

Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 5-8 nhân sự.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh online và offline khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (kênh Offline chiếm 70%).

Lên kế hoạch, điều phối data và nguồn lực nhằm thực hiện tư vấn và chuyển đổi thành hợp đồng khoá học.

Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng.

Các công việc liên quan (30%):

Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Làm báo cáo năm/tháng/tuần.

Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 27-35 tuổi.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.

Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.

Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 18 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

