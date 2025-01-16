Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12.000.000 + % KPI (Thu nhập 25 - 30tr) Làm việc từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa từ 12h - 13h15 Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và thưởng (đầy đủ theo quy định của Nhà nước) Lộ trình thăng tiến, định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Làm việc trong môi trường năng động, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambluiding… hàng năm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh.

Tuyển dụng, đào tạo chuyên môn.

Quản lý, điều phối, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, thiết lập mối quan hệ với đối tác và nhà cung cấp.

Giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng sau bán.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp (nếu có) để cải tiến quy trình.

Tham mưu Ban Lãnh đạo các chiến lược kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh hoặc bán hàng, từng đảm nhận vị trí quản lý ít nhất 2 năm.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Kỹ năng phân tích thị trường và lập kế hoạch chiến lược

Ký

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin