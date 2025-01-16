Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và khuyến khích sáng tạo. Cơ hội thăng tiến rõ ràng, làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thông tin doanh nghiệp và tài chính., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Mô tả vị trí

Trưởng phòng Kinh doanh là người chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và quản lý các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh và thiết lập quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng, đối tác.

2. Trách nhiệm chính

Xây dựng chiến lược kinh doanh:

Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với tầm nhìn và chiến lược phát triển của công ty.

Phân tích thị trường, nhận diện cơ hội kinh doanh và đề xuất các giải pháp chiến lược.

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất, đặt mục tiêu rõ ràng và hỗ trợ đội ngũ đạt được chỉ tiêu.

Phát triển khách hàng và đối tác:

Tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược.

Đề xuất các giải pháp tối ưu, tư vấn các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Quản lý doanh thu và hiệu quả hoạt động:

Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đạt hoặc vượt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Kiểm soát ngân sách và tối ưu hóa chi phí hoạt động kinh doanh.

Báo cáo và cải tiến:

Lập báo cáo kinh doanh định kỳ, cung cấp phân tích chi tiết và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

3. Yêu cầu công việc

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc cung cấp dịch vụ B2B.

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề.

Hiểu biết sâu về thị trường, đối thủ và các công cụ phân tích kinh doanh.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm quản lý kinh doanh.

Thái độ:

Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực và cam kết đạt mục tiêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI

