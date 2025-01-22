Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 20 - 30tr/tháng (lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong ngành du lịch đang phát triển Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được tham gia các chuyến du lịch khảo sát sản phẩm trong và ngoài nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng cho công ty trong lĩnh vực du lịch

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành du lịch để đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng lớn trong ngành du lịch

Đề xuất và phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị trường

Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các biện pháp cải thiện kịp thời

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch hoặc quản lý kinh doanh

Có kỹ năng quản lý và lập kế hoạch tốt

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng lãnh đạo và động viên đội nhóm xuất sắc

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giao tiếp tốt

Có khả năng phân tích thị trường, xu hướng ngành du lịch

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL

