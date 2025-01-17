Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Xây dựng và đề xuất chiến lược kinh doanh

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

- Lập kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm theo mục tiêu BSC của tổ chức

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh bao gồm: chính sách giá, khuyến mãi, chiết khấu, chiến dịch thúc đẩy doanh thu.

- Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông...

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước BLĐ về doanh số của tổ chức

- Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất BGĐ điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng phù hợp với thực tế triển khai.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh - thực hiện và hoàn thành mục tiêu BSC của tổ chức.

- Xây dựng và tối ưu quy trình, tài liệu, kịch bản linh hoạt.

- Quản lý thông tin khách hàng

- Báo cáo, tham mưu, đề xuất về các chiến lược kinh doanh.

3. Quản lý, điều phối công việc và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong Phòng

- Đánh giá xác định nhu cầu nhân sự và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo quy trình.

- Đánh giá, quản trị hiệu suất nhân viên.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng nhân viên.

- Xây dựng văn hóa phòng ban kỷ luật - đoàn kết - vững mạnh.

- Xây dựng các văn bản, tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho Phòng Kinh doanh.

4. Và các công việc khác BGĐ giao nhiệm vụ

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: 27 - 40 tuổi ( Có kinh nghiệm làm ở ngành Spa/ thẩm mỹ là một lợi thế)

Bằng cấp: Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Quản trị Kinh doanh, Kinh tế...

Kinh nghiệm 02 - 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

Lắng nghe, tôn trọng và hợp tác

Ham học hỏi và liên tục nâng cao kiến thức

Trách nhiệm, tận tụy và cam kết cao trong công việc

Tư duy tập trung vào kết quả

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Kỹ năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu.

Kỹ năng tổ chức công việc; Kỹ năng đánh giá, phân tích. Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề,...

Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin