Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Thanh Xuân, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

+ Tham mưu cho PGĐ Kinh doanh về việc xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Ban Lãnh đạo phê duyệt;
+ Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình PGĐ Kinh doanh phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt;
+ Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy trình và kế hoạch;
+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty;
+ Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách và quy định của Công ty.
+ Thu thập và quản lý thông tin khách hàng, đối tác một cách khoa học và cẩn thận.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệm Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...
+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực sales thị trường
+ Có kỹ năng quản trị
+ Có khả năng triển khai kế hoạch nhanh
+ Có kỹ năng đào tạo, hướng dẫn và giải quyết xung đột
+ Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thương lượng
+ Có khả năng thích ứng trong môi trường áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (Thử việc 02 tháng hưởng 100% lương chính thức)
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện
+ Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 06 ngày phép ốm)
+ Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước
+ Có bảo hiểm FPT Care
+ Thưởng tháng lương thứ 13
+ Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

