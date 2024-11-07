Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Thanh Xuân, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

+ Tham mưu cho PGĐ Kinh doanh về việc xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Ban Lãnh đạo phê duyệt;

+ Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình PGĐ Kinh doanh phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt;

+ Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy trình và kế hoạch;

+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty;

+ Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách và quy định của Công ty.

+ Thu thập và quản lý thông tin khách hàng, đối tác một cách khoa học và cẩn thận.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệm Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực sales thị trường

+ Có kỹ năng quản trị

+ Có khả năng triển khai kế hoạch nhanh

+ Có kỹ năng đào tạo, hướng dẫn và giải quyết xung đột

+ Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thương lượng

+ Có khả năng thích ứng trong môi trường áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (Thử việc 02 tháng hưởng 100% lương chính thức)

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện

+ Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 06 ngày phép ốm)

+ Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước

+ Có bảo hiểm FPT Care

+ Thưởng tháng lương thứ 13

+ Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

