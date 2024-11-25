Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng đại điện Bigfa – 231 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Điều Hành.

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực kinh doanh của công ty

- Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng, duy trì doanh thu

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

- Chịu trách nhiệm phân bổ mục tiêu kinh doanh và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Phân tích thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ, đào tạo và phát triển nhân viên phòng kinh doanh

- Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số của phòng KD

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học chính quy trở lên các chuyên ngành liên quan kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh miền (RSM) hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm thị trường ngành hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ mỹ phẩm B2B

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng giao tiếp tốt cũng như hoạt động cộng đồng

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Kỹ năng phân tích, báo cáo, lên kế hoạch và hoạch định chiến lược

- Hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng thỏa thuận + hoa hồng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật LĐ: ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lễ tết, du lịch, tháng lương 13

- Được tham gia BHXH theo quy định

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

