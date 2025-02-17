Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Thu nhập hấp dẫn (trao đổi trong buổi phỏng vấn) - Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển. - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. - Thưởng Tết từ 18% (Tương đương 2 tháng lương bình quân) - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Được đi tham quan du lịch hàng năm và các thưởng khác của công ty;, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh số và phát triển

thương hiệu của công ty.

- Quản lý, điều phối và giám sát hoạt động kinh doanh của phòng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu theo

kế hoạch đề ra.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành may mặc để đưa ra các đề xuất phát

triển sản phẩm và chiến lược bán hàng phù hợp.

- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

Xây dựng kế hoạch marketing, quảng bá sản phẩm và tổ chức các chương trình xúc tiến bán hàng.

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao năng suất làm việc và chất

lượng dịch vụ khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về doanh số, lợi nhuận và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

- Phối hợp với các phòng ban khác (sản xuất, thiết kế, kho vận, kế toán,...) để đảm bảo quy trình kinh

doanh diễn ra hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành may

mặc hoặc thời trang.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Am hiểu thị trường may mặc, xu hướng tiêu dùng và các kênh phân phối.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao và tư duy chiến lược.

- Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG

