Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 06, tòa 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông theo tháng- quý- năm. Triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra.
Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường, hành vi của khách hàng, mục tiêu doanh số...để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh số.
Có đề xuất, điều chỉnh thay đổi kế hoạch, hình thức cho phù hợp với từng điều kiện tình hình cụ thể. Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
Xây dựng nội dung giá trị và hấp dẫn cho website, fanpage..các kênh truyền thông nội bộ công ty & kênh truyền thông bên ngoài nhằm thu hút và chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu.
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng marketing.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing (yêu cầu bắt buộc), 2 năm ở vị trí quản lý trở lên.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.
Hiểu rõ cách thức hoạt động trên các kênh digital marketing.
Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign.
Kỹ năng phân tích tốt và biết cách triển khai dự án.
Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...).
Có khả năng phân tích thị trường.
Có năng lực tổ chức, lãnh đạo và điều hành một cách bài bản, hệ thống.
Chăm chỉ, bền chí, có kỷ luật lao động cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25 -30 triệu +++ hoặc thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job313681
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Gỗ BKG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Nội thất Vinakit
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm