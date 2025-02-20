Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 06, tòa 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông theo tháng- quý- năm. Triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra.

Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường, hành vi của khách hàng, mục tiêu doanh số...để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh số.

Có đề xuất, điều chỉnh thay đổi kế hoạch, hình thức cho phù hợp với từng điều kiện tình hình cụ thể. Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

Xây dựng nội dung giá trị và hấp dẫn cho website, fanpage..các kênh truyền thông nội bộ công ty & kênh truyền thông bên ngoài nhằm thu hút và chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng marketing.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing (yêu cầu bắt buộc), 2 năm ở vị trí quản lý trở lên.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.

Hiểu rõ cách thức hoạt động trên các kênh digital marketing.

Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign.

Kỹ năng phân tích tốt và biết cách triển khai dự án.

Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...).

Có khả năng phân tích thị trường.

Có năng lực tổ chức, lãnh đạo và điều hành một cách bài bản, hệ thống.

Chăm chỉ, bền chí, có kỷ luật lao động cao, chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

Lương từ 25 -30 triệu +++ hoặc thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

