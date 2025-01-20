Tuyển Trưởng phòng Marketing NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trở lên ở vị trí TP/GĐ Marketing trong lĩnh vực bán lẻ/F&B/dịch vụ tại công ty quy mô từ 10 cơ sở có diện tích từ 1000m2 trở lên hoặc từ 50 cơ sở diện tích từ 30-50m2

2. Có kinh nghiệm 2 năm phụ trách trực tiếp về Digital marketing cách thời điểm ứng tuyển không quá 6 tháng. Ưu tiên có kinh nghiệm về facebook ads, tiktok ads trong lĩnh vực bán lẻ/F&B/dịch vụ (Kinh nghiệm triển khai set up từ đầu và tạo ra được kết quả)

3. Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm về quản lý thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ/F&B/dịch vụ tại công ty quy mô từ 10 cơ sở có diện tích từ 1000m2 trở lên hoặc từ 50 cơ sở diện tích từ 30-50m2

4. Làm phân tích dữ liệu để triển khai thành công các dự án về Digital, truyền thông

5. Ưu tiên có kinh nghiệm về xây dựng thành công quy trình, quy định vận hành trong vận hành Marketing tại trong lĩnh vực bán lẻ/F&B/dịch vụ tại công ty quy mô từ 10 cơ sở có diện tích từ 1000m2 trở lên hoặc từ 50 cơ sở diện tích từ 30-50m2)

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin