Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng, xây dựng hoặc cùng tham gia xây dựng concept đối với các dự án BĐS.

• Xây dựng ngân sách marketing cho các Dự án, kiểm soát và đánh giá thực hiện ngân sách được phê duyệt.

• Quản lý toàn bộ tư liệu, hình ảnh, nhận diện của các dự án phụ trách, tài liệu bán hàng, quản trị thương hiệu, thiết kế thương hiệu đối với các Dự án.

• Quản lý hoạt động của website bán hàng các Dự án, xây dựng kế hoạch các bài truyền thông, triển khai nội dung và đăng bài

• Triển khai các hoạt động marketing cho dự án nhằm phục vụ công tác bán hàng như: quảng cáo truyền hình, đài phát thanh; quảng cáo online, mạng xã hội; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,... và Đánh giá hiệu quả của các hoạt động này.

• Tổ chức và kiểm soát các hoạt động của các sự kiện mở bán dự án, ra mắt sản phẩm,...

• Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với Kế hoạch Marketing của Công ty.

• Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.

• Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, ưu tiên các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương,...

• Yêu cầu bắt buộc: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing bất động sản. Trong đó có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Chủ đầu tư/ Tập đoàn BĐS lớn

• Ưu tiên ứng viên đã từng có thêm kinh nghiệm làm marketing cho các khu vui chơi, công viên giải trí

• Có sự am hiểu và kiến thức tốt về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm phân tích thị trường

• Có ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

• Có kiến thức sâu rộng về Marketing, công cụ Marketing

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

• Kỹ năng quản lý nhân sự tốt

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là 1 lợi thế

• Có năng đi công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực

• Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

• Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

• Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

• Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

• Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

• Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có

• Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

• Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

