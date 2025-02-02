Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu

Mức lương 40 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Quản lý & đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo các thành viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc.

- Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Zalo, Google , Youtube,... nhằm đảm bảo data mang về cho công ty.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát đo lường các KPI trong mức ngân sách cho phép.

- Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 2 năm vị trí tương đương. Đã từng triển khai công việc trong mảng thẩm mỹ, nha khoa, y tế,... với ngân sách lớn.

- Có khả năng tổ chức, điều hành hoạt động marketing một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả

- Có khả năng làm việc trực tiếp, sát sao, quyết liệt, chịu áp lực tốt với tinh thần kết quả trên hết

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ tốt, chịu áp lực cao trong công việc.

- Tư duy logic, nhạy bén với thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 40 - 80tr/tháng nhận việc sau tết

- Chế độ bảo vệ sức khỏe theo quy định công ty

- Thưởng lễ + Thưởng tháng 13

- Làm việc môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

