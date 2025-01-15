Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm phát triển thương hiệu và dịch vụ của công ty.

Xây dựng kế hoạch marketing hàng tháng và ngân sách hàng năm.

Quản lý, điều hành, giám sát và chịu trách nhiệm về công việc của toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận Marketing.

Xây dựng kế hoạch Marketing, theo định hướng phát triển và chiến lược Marketing trong từng giai đoạn.

Quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông trên các kênh online và offline (website, facebook, tiktok, các buổi workshop, sự kiện...)

Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo định kỳ về hoạt động marketing cho Ban Giám đốc theo tuần, tháng, năm.

Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả chiến lược marketing và đạt được mục tiêu doanh thu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành liên quan

Có kiến thức Marketing tổng thể, xây dựng chiến lược MKT ở các khía cạnh branding, phân phối, sản phẩm...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty FMCG, F&B, thương mại điện tử...

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Sử dụng vi tính thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 từ T2 đến hết sáng T7 (nghỉ các chiều thứ 7 và các ngày CN)

Thu nhập: 15- 25M (thoả thuận theo năng lực)

Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH...

Được làm việc và phát triển trong môi trường siêu trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện thời gian thoải má

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT

