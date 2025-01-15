Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm phát triển thương hiệu và dịch vụ của công ty.
Xây dựng kế hoạch marketing hàng tháng và ngân sách hàng năm.
Quản lý, điều hành, giám sát và chịu trách nhiệm về công việc của toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận Marketing.
Xây dựng kế hoạch Marketing, theo định hướng phát triển và chiến lược Marketing trong từng giai đoạn.
Quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông trên các kênh online và offline (website, facebook, tiktok, các buổi workshop, sự kiện...)
Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo định kỳ về hoạt động marketing cho Ban Giám đốc theo tuần, tháng, năm.
Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả chiến lược marketing và đạt được mục tiêu doanh thu.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
03 năm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành liên quan
Có kiến thức Marketing tổng thể, xây dựng chiến lược MKT ở các khía cạnh branding, phân phối, sản phẩm...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty FMCG, F&B, thương mại điện tử...
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao.
Sử dụng vi tính thành thạo.

Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 từ T2 đến hết sáng T7 (nghỉ các chiều thứ 7 và các ngày CN)
Thu nhập: 15- 25M (thoả thuận theo năng lực)
15- 25M
Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH...
Được làm việc và phát triển trong môi trường siêu trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện thời gian thoải má

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

