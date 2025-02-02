Tuyển Trưởng phòng Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
VUIHOC.vn

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại VUIHOC.vn

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh, truyền thông cho thương hiệu và các sản phẩm công ty sở hữu/ kinh doanh.
Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng chiến lược, kế hoạch cụ thể.
Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.
Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thị trường để đưa ra các giải pháp mới cho hoạt động kinh doanh, truyền thông.
Phối hợp với Bộ phận Kinh Doanh, Bộ phận Sale hỗ trợ cải thiện hiệu suất bán hàng và tối ưu chi phí bán hàng.
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm:
Làm việc định kỳ với Bộ phận kinh doanh , Bộ phận Sale đề xuất các phương án cải thiện các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường.
Phối hợp Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Sale phân tích doanh thu của các sản phẩm hiện có và xác định các cơ hội tiềm năng cho công ty.
Trực tiếp đánh giá hiệu suất marketing của bộ phận marketing đang quản lý hỗ trợ trong việc tạo ra những chiến dịch truyền thông trên các trang mạng xã hội, cho thương hiệu Công ty được lan truyền rộng rãi, tăng nhận thức về thương hiệu trên thị trường, thu hút thêm nhiều người tiêu dùng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý chạy chuyển đổi và ngân sách lớn trong lĩnh vực marketing
Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ Digital Marketing (Social Media, Google AdWords, Email Marketing, SEO/SEM,...).
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích web (Google Analytics, NetInsight, WebTrends,...).
Khả năng phân tích và tư duy phản biện tốt.
Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực, theo quy định của Công ty.
Ưu tiên ứng viên từng sử dụng ngân sách lớn, có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Tiếng Anh hoặc từng tham gia khóa học IETLS là một lợi thế

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: up to 25.000.000 + THƯỞNG DOANH THU HÀNG THÁNG
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

