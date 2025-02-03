Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch Marketing/Truyền thông online tổng thể (fanpage/tik tok/website/sàn TMĐT...) cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm...phù hợp với chiến lược kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch ra mắt, phát triển và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản thương hiệu...)
- Lên kế hoạch các chương trình truyền thông, sự kiện bán hàng/đẩy hàng như: giới thiệu sản phẩm mới, tri ân khách hàng,... Đo lường và báo cáo về ngân sách sử dụng hoạt động thương hiệu.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ phòng MKT bao gồm: Team branding, team Convert và team Viral.
- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường. Cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, xu hướng, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan.
- Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, các KOL/KOC, đại lý/nhà phân phối (nhà thuốc).
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng.
- Phối hợp bộ phận/phòng ban khác để triển khai công việc.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,. ..hoặc các chuyên ngành liên quan;
• Kinh nghiệm từ 03 năm tại các vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương;
• Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hoạt động Marketing 4P.
• Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, kinh nghiệm tổ chức hoạt động Marketing Online/ Offline;
• Có hiểu biết và quản lý tốt các công cụ Marketing theo xu hướng công nghệ;
• Sử dụng laptop cá nhân trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 26-26 khu đô thị Hinode Royal Park, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

