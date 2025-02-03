Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Xây dựng kế hoạch Marketing/Truyền thông online tổng thể (fanpage/tik tok/website/sàn TMĐT...) cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm...phù hợp với chiến lược kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch ra mắt, phát triển và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản thương hiệu...)

- Lên kế hoạch các chương trình truyền thông, sự kiện bán hàng/đẩy hàng như: giới thiệu sản phẩm mới, tri ân khách hàng,... Đo lường và báo cáo về ngân sách sử dụng hoạt động thương hiệu.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ phòng MKT bao gồm: Team branding, team Convert và team Viral.

- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường. Cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, xu hướng, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan.

- Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, các KOL/KOC, đại lý/nhà phân phối (nhà thuốc).

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng.

- Phối hợp bộ phận/phòng ban khác để triển khai công việc.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,. ..hoặc các chuyên ngành liên quan;

• Kinh nghiệm từ 03 năm tại các vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương;

• Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hoạt động Marketing 4P.

• Có kiến thức chuyên sâu về Digital Marketing, kinh nghiệm tổ chức hoạt động Marketing Online/ Offline;

• Có hiểu biết và quản lý tốt các công cụ Marketing theo xu hướng công nghệ;

• Sử dụng laptop cá nhân trong quá trình làm việc.

