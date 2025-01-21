Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP ĐT và PT Dinh Dưỡng Hữu Cơ Power Viral làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Up Office, số 1, ngõ 43, Hoàng Mai, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing;

Quản lý thương hiệu cho Sữa 3 Tốt;

Quản lý website, fanpage, các kênh mạng xã hội của Sữa 3 Tốt;

Triển khai các chiến dịch quảng cáo online;

Thực hiện SEO, email marketing, content marketing;

Tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mại tại Các Chi nhánh;

Phối hợp với các phòng ban khác triển khai các hoạt động Marketing offline;

Quản lý đội ngũ nhân viên phòng Marketing;

Báo cáo và phân tích các chỉ số Marketing.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ở lĩnh vực bán lẻ, siêu thị ngành mẹ bé;

Am hiểu về thị trường sữa, thực phẩm chức năng, mẹ và bé;

Nắm vững các công cụ, kỹ thuật Marketing online và offline;

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo nhân viên;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại Công ty CP ĐT và PT Dinh Dưỡng Hữu Cơ Power Viral Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ, xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc 6 tháng/lần;

Đầy đủ chế độ đãi ngộ;

Thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT và PT Dinh Dưỡng Hữu Cơ Power Viral

