Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing theo mục tiêu và chiến lược kinh doanh, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu

• Xây dựng, triển khai các chiến dịch, chương trình Marketing đảm bảo chỉ tiêu doanh thu các kênh

• Xây dựng, quản lý và phát triển các kênh truyền thông theo chiến lược Marketing

• Phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường chung, ngành hàng và nhu cầu của khách hàng

• Nghiên cứu, đề xuất và triển khai hiệu quả các công cụ, công nghệ Marketing

• Quản lý, vận hành, phát triển và chịu trách nhiệm với các tài nguyên Marketing của Công ty

• Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với các cơ quan chức năng và đối tác (báo chí, KOL, KOC ...)

• Đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh...

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí Quản lý, ưu tiên độ tuổi từ 1988-1995

• Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình với công việc, và chịu được áp lực công việc

• Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing.

• Năng động, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR...

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

• Khám sức khỏe định kỳ

• Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13...

• Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, ...

• Môi trường cởi mở, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

• Phòng ăn đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin