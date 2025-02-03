Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà N03_T03, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng các chỉ tiêu KPI cho CBNV Phòng Marketing.

Tổng hợp và báo cáo kết quả công viêc của phòng Marketing lên BGĐ theo quy định.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các khoa Truyền thông, báo trí, Marketing.

- Kinh nghiệm ở vị trí trưởng/phó phòng truyền thông, marketing từ 3 năm trở lên.

- Kỹ năng Đào tạo, phát triển đội nhóm;

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý mục tiêu và báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Nhanh nhẹn, cầu toàn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18-20 triệu/1 tháng;

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty;

- Phép năm 12 ngày;

- BHXH ngay sau khi hết thử việc;

- Lương tháng thứ 13++;

- Làm từ 8-17h thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 02 thứ 7 và các Chủ nhật/1 tháng.

- Du xuân, nghỉ mát ít nhất 1 năm/1 lần.

- Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, tương trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin