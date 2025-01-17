Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK01

- 02, khu dịch vụ B Yên Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm quản lý team marketing của công ty.
• Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
• Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
• Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.
• Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp.
• Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác.
• Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
• Thực hiện một số công việc khác mà quản lý yêu cầu.
• Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
• Có kĩ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm
• Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12M – 20M + (thưởng KPI + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số).
• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Cơ hội thăng tiến trong công việc.
• Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK01-02, khu dịch vụ B Yên Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

