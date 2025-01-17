Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK01 - 02, khu dịch vụ B Yên Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm quản lý team marketing của công ty.

• Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

• Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.

• Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

• Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp.

• Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác.

• Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

• Thực hiện một số công việc khác mà quản lý yêu cầu.

• Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

• Có kĩ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm

• Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12M – 20M + (thưởng KPI + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số).

• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH NHẬT BẢN

