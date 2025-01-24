Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

a) Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược:
Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR. Thực hiện và báo cáo kết quả.
Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR
Phối hợp cùng với các team kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing cho từng line kinh doanh.
Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt.
b) Nghiên cứu và đánh giá thị trường:
Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh theo các mảng kinh doanh của Công ty và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
Nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing
Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.
c) Quản lý & đào tạo nhân viên:
Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Maketing và huấn luyện đội ngũ.
Tham gia và chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng build team, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ trong Team. Đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng.
Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý và giám sát chất lượng, tiến độ.
d) Những công việc khác:
Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.
Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, kinh tế, Quản trị kinh doanh ...
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí TP. MKT hoặc tương đương
Đã có kinh nghiệm trong mảng các mảng nghành: F&B hoặc Bất động sản cho thuê lưu trú, Khách sạn.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và lập kế hoạch.
Tư duy Logic, vững vàng, chịu được áp lực cao trong công việc
Am hiểu các công cụ phân tích website, chẳng hạn như Google Analytics & WebTrends.
Có khả năng build team đa mảng
Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18 – 25 triệu/ tháng (hoặc Nhà tuyển dụng chấp nhận đàm phán đánh giá theo theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Từ 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm: Tầng 3, Mac Plaza Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-18-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job281506
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 13/02/2026
Hà Nội Còn 149 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Bio Nutrition làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Bio Nutrition
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ THT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ THT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm