Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

a) Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược:

Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR. Thực hiện và báo cáo kết quả.

Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR

Phối hợp cùng với các team kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing cho từng line kinh doanh.

Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt.

b) Nghiên cứu và đánh giá thị trường:

Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh theo các mảng kinh doanh của Công ty và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing

Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.

c) Quản lý & đào tạo nhân viên:

Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Maketing và huấn luyện đội ngũ.

Tham gia và chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng build team, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ trong Team. Đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng.

Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý và giám sát chất lượng, tiến độ.

d) Những công việc khác:

Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.

Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, kinh tế, Quản trị kinh doanh ...

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí TP. MKT hoặc tương đương

Đã có kinh nghiệm trong mảng các mảng nghành: F&B hoặc Bất động sản cho thuê lưu trú, Khách sạn.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và lập kế hoạch.

Tư duy Logic, vững vàng, chịu được áp lực cao trong công việc

Am hiểu các công cụ phân tích website, chẳng hạn như Google Analytics & WebTrends.

Có khả năng build team đa mảng

Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế

Thu nhập: 18 – 25 triệu/ tháng (hoặc Nhà tuyển dụng chấp nhận đàm phán đánh giá theo theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Từ 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm: Tầng 3, Mac Plaza Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

