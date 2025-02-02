Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Xây dựng chiến lược Marketing
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng để xây dựng chiến lược
Đề xuất ngân sách marketing hàng năm và tối ưu chi phí sử dụng.
Phát triển kế hoạch marketing tổng thể (offline và online) cho từng chiến dịch.
2. Quản lý hoạt động truyền thông
Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh: TV, báo chí, mạng xã hội, POSM...
Quản lý và tối ưu hoạt động quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads).
Phối hợp với bộ phận vận hành để triển khai các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.
3. Quản lý thương hiệu
Đảm bảo đồng nhất hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên toàn bộ các kênh.
Xây dựng và phát triển thương hiệu Sieuthi10k.vn trở thành thương hiệu hàng đầu trong phân khúc đồ gia dụng giá rẻ.
4. Quản lý Digital Marketing
Quản trị website, fanpage, các nền tảng thương mại điện tử của công ty.
Theo dõi và tối ưu SEO để cải thiện thứ hạng tìm kiếm.
Xây dựng chiến lược email marketing và quản lý dữ liệu khách hàng.
5. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Xây dựng hệ thống CRM để lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng.
Triển khai các chương trình khách hàng thân thiết
Thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.
6. Quản lý nhân sự
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự marketing.
Phân công nhiệm vụ rõ ràng và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
Tạo môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích ý tưởng mới.
7. Báo cáo và phân tích
Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến.
Phân tích dữ liệu marketing để đánh giá hiệu quả và tối ưu chiến lược.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm và Kiến thức chuyên môn
Không giới hạn độ tuổi Kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại các vị trí tương đương
Có kinh nghiệm và kiến thức về ngành bán lẻ, dịch vụ, chuỗi, FMCG
Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, báo chí, truyền thông, quản trị kinh doanh,...
Am hiểu kiến thức về kinh doanh, Marketing
Hiểu biết sâu về marketing hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ.
Nắm vững cách thức xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online (Google Ads, Facebook Ads...) và offline (POSM, sự kiện).
Có kiến thức về hành vi tiêu dùng và phân tích dữ liệu khách hàng.
2. Kỹ năng
Kỹ năng lập kế hoạch: Lên kế hoạch marketing chi tiết, khả thi, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Kỹ năng lãnh đạo: Dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên marketing.
Kỹ năng đàm phán: Làm việc hiệu quả với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.
Kỹ năng phân tích: Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.
Kỹ năng giao tiếp: Truyền đạt ý tưởng rõ ràng, thuyết phục được các bên liên quan.
3. Phẩm chất thái độ
Sáng tạo: Luôn tìm kiếm ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả marketing.
Chính trực: Làm việc minh bạch, trung thực trong các giao dịch và chiến dịch.
Tinh thần trách nhiệm: Chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ hoạt động của phòng
Tinh thần cải tiến: Luôn tìm kiếm cách thức mới, sẵn sàng áp dụng các phương pháp và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công việc.
Thái độ tích cực, chủ động, cởi mở Cam kết, quyết liệt với mục tiêu, kế hoạch và dealine.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT; Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc.
Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm;
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước; Chế độ hiếu hỉ, ốm đau; Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

