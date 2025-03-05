Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15BIS Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu của các bộ phận. Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng từ lập kế hoạch, tuyển dụng và đánh giá sau tuyển dụng

Xây dựng, đề xuất các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, chế độ phúc lợi

Quản lý, cập nhật các quy định về đánh giá nhân sự, thăng tiến và luân chuyển cán bộ

Soạn thảo, góp ý kiến về việc xây dựng các quy chế nội bộ của công ty.

Giám sát việc thực hiện chấm công, tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật lao động

Làm việc với cơ quan nhà nước về lao động, bảo hiểm, thuế và các thủ tục hành chính liên quan.

Báo cáo việc thực hiện quỹ lương và lập kế hoạch cho năm sau

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty

Nữ, dưới 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự ưu tiên các trường ĐHKTQD, ĐH Ngoại thương

Có tối thiếu 3 năm ở vị trí quản lý

Hiểu biết sâu về Luật lao động, BHXH, Thuế TNCN và các quy định liên quan

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc tốt

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân từ 15-20 triệu

Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13+, thưởng doanh thu

BHXH, BHYT và chế độ phúc lợi theo quy định

Làm việc tại 15BIS, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

