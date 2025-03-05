Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
- Hà Nội: 15BIS Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu của các bộ phận. Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng từ lập kế hoạch, tuyển dụng và đánh giá sau tuyển dụng
Xây dựng, đề xuất các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, chế độ phúc lợi
Quản lý, cập nhật các quy định về đánh giá nhân sự, thăng tiến và luân chuyển cán bộ
Soạn thảo, góp ý kiến về việc xây dựng các quy chế nội bộ của công ty.
Giám sát việc thực hiện chấm công, tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật lao động
Làm việc với cơ quan nhà nước về lao động, bảo hiểm, thuế và các thủ tục hành chính liên quan.
Báo cáo việc thực hiện quỹ lương và lập kế hoạch cho năm sau
Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiếu 3 năm ở vị trí quản lý
Hiểu biết sâu về Luật lao động, BHXH, Thuế TNCN và các quy định liên quan
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc tốt
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, có ngoại hình là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13+, thưởng doanh thu
BHXH, BHYT và chế độ phúc lợi theo quy định
Làm việc tại 15BIS, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
