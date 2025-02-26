Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

• Quản lý quy trình tuyển dụng, đảm bảo tuyển đúng người, đúng việc.

• Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

• Cung cấp thông tin, phân tích và tư vấn về các vấn đề nhân sự. Đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

• Tham gia vào các quyết định chiến lược của công ty liên quan đến nhân sự.

* Đảm bảo tuân thủ pháp luật:

• Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.

• Xây dựng các quy trình, quy chế nhân sự phù hợp với pháp luật.

* Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự:

- Lập kế hoạch nhân sự dài hạn, ngắn hạn phù hợp với mục tiêu của Công ty.

- Xây dựng và phát triển văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp.

- Xây dựng các chính sách nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thăng tiến, phúc lợi, bảo hiểm, lương thưởng...) đảm bảo công bằng, minh bạch.

* Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần.