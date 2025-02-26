Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
• Quản lý quy trình tuyển dụng, đảm bảo tuyển đúng người, đúng việc.
• Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.
• Cung cấp thông tin, phân tích và tư vấn về các vấn đề nhân sự. Đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.
• Tham gia vào các quyết định chiến lược của công ty liên quan đến nhân sự.
* Đảm bảo tuân thủ pháp luật:
• Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.
• Xây dựng các quy trình, quy chế nhân sự phù hợp với pháp luật.
* Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự:
- Lập kế hoạch nhân sự dài hạn, ngắn hạn phù hợp với mục tiêu của Công ty.
- Xây dựng và phát triển văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp.
- Xây dựng các chính sách nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thăng tiến, phúc lợi, bảo hiểm, lương thưởng...) đảm bảo công bằng, minh bạch.
* Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI