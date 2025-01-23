Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

- Triển khai và phát triển các chiến lược quảng bá hình ảnh thương hiệu và tiếp cận khách hàng.

-Củng cố vị trí của thương hiệu trên thị trường và mở rộng thị trường kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng mới và khách hàng tiềm năng

Mô tả các công việc thực hiện:

- Chịu trách nhiệm kiểm soát/điều phối/triển khai công việc cho toàn bộ nhân viên khối cửa hàng thực thi.

- Am hiểu sâu sắc về khung vận hành ngành F&B, đảm bảo thực hiện và điều phối trơn tru theo Quy trình-Quy định.

- Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và điều phối các nhân viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Chịu trách nhiệm về doanh thu/nguyên vật liệu/chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ/nhân sự/hình ảnh tại Cửa Hàng.

- Sắp xếp, cân bằng chi phí cửa hàng theo chỉ thị của Cấp Trên.

- Kiểm tra vệ sinh, kiến thức nhân sự định kỳ và báo cáo cho Cấp trên

- Linh động xử lý các tình huống phát sinh tại các Cửa Hàng.

thuộc phạm vi quản lý.

- Có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát thì lập tức báo ngay cho CẤP TRÊN TRỰC TIẾP.

- Thực hiện một số công việc khác được giao (nếu có)