Tuyển Trưởng phòng nhân sự Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Quản lý tuân thủ thuế: Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về thuế của Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu và các loại thuế khác.

2. Lập kế hoạch thuế: Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch thuế hiệu quả, tối ưu hóa chi phí thuế cho công ty trong khuôn khổ pháp luật.

3. Báo cáo thuế: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế đúng hạn và chính xác theo quy định.

4. Kiểm toán thuế: Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan thuế địa phương trong quá trình thanh kiểm tra thuế.

5. Tư vấn thuế: Cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế cho các bộ phận trong công ty.

6. Cập nhật kiến thức: Luôn cập nhật các thay đổi về luật thuế và các quy định liên quan cho đội ngũ thuế.

7. Quản lý nhân viên: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên thuế của khu vực miền Bắc.

8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.