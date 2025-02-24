Tuyển Trưởng phòng nhân sự Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd
- Vĩnh Phúc: Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
1. Quản lý tuân thủ thuế: Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về thuế của Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu và các loại thuế khác.
2. Lập kế hoạch thuế: Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch thuế hiệu quả, tối ưu hóa chi phí thuế cho công ty trong khuôn khổ pháp luật.
3. Báo cáo thuế: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế đúng hạn và chính xác theo quy định.
4. Kiểm toán thuế: Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan thuế địa phương trong quá trình thanh kiểm tra thuế.
5. Tư vấn thuế: Cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế cho các bộ phận trong công ty.
6. Cập nhật kiến thức: Luôn cập nhật các thay đổi về luật thuế và các quy định liên quan cho đội ngũ thuế.
7. Quản lý nhân viên: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên thuế của khu vực miền Bắc.
8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Có ít nhất từ 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuế, trong đó có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
• Kiến thức: Nắm vững kiến thức nền tảng về kế toán và luật thuế Việt Nam, bao gồm các quy định liên quan chủ yếu đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động sản xuất.
Tại Japfa Comfeed Vietnam Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
