Tuyển Trưởng phòng sản xuất Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Nhà máy tại Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhận kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch đến 2 ca sản xuất

2. Phân tích lỗi phát sinh trên công đoạn, duy trì cải tiến

3. Nâng cao hiệu suất máy

4. Có kinh nghiệm trên 3 năm về SMT

5. Biết sử dụng autocad, excel, power point

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nhận kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch đến 2 ca sản xuất

2. Phân tích lỗi phát sinh trên công đoạn, duy trì cải tiến

3. Nâng cao hiệu suất máy

4. Có kinh nghiệm trên 3 năm về SMT

5. Biết sử dụng autocad, excel, power point

Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin