Tuyển Trưởng phòng sản xuất Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Nhà máy tại Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhận kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch đến 2 ca sản xuất
2. Phân tích lỗi phát sinh trên công đoạn, duy trì cải tiến
3. Nâng cao hiệu suất máy
4. Có kinh nghiệm trên 3 năm về SMT
5. Biết sử dụng autocad, excel, power point
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Nhận kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch đến 2 ca sản xuất
2. Phân tích lỗi phát sinh trên công đoạn, duy trì cải tiến
3. Nâng cao hiệu suất máy
4. Có kinh nghiệm trên 3 năm về SMT
5. Biết sử dụng autocad, excel, power point
2. Phân tích lỗi phát sinh trên công đoạn, duy trì cải tiến
3. Nâng cao hiệu suất máy
4. Có kinh nghiệm trên 3 năm về SMT
5. Biết sử dụng autocad, excel, power point
Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI