Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

1- Kế toán

• Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, lập phiếu chi thanh toán.

• Quản lý quỹ tiền mặt nhỏ để chi thanh toán các khoản chi phí hành chính tại văn phòng chi nhánh.

• Theo dõi số liệu hàng tồn kho:

- Lập phiếu nhập xuất kho, cập nhật dữ liệu và thẻ kho trên hệ thống ERP.

- Kiểm soát số liệu, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho định kỳ.

• Kiểm kê kho định kỳ, phối hợp với các bộ phận để đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách.

2- Hành chính, nhân sự

• Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chi nhánh (công văn, hồ sơ, lưu trữ tài liệu).

• Quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động

• Tính lương công nhân hàng tháng

• Cập nhật tình hình nhân sự, phối hợp với Văn phòng công ty trong việc đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và các thủ tục liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.