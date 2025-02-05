Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I
- Hà Nội: xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
1- Kế toán
• Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, lập phiếu chi thanh toán.
• Quản lý quỹ tiền mặt nhỏ để chi thanh toán các khoản chi phí hành chính tại văn phòng chi nhánh.
• Theo dõi số liệu hàng tồn kho:
- Lập phiếu nhập xuất kho, cập nhật dữ liệu và thẻ kho trên hệ thống ERP.
- Kiểm soát số liệu, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho định kỳ.
• Kiểm kê kho định kỳ, phối hợp với các bộ phận để đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách.
2- Hành chính, nhân sự
• Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chi nhánh (công văn, hồ sơ, lưu trữ tài liệu).
• Quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động
• Tính lương công nhân hàng tháng
• Cập nhật tình hình nhân sự, phối hợp với Văn phòng công ty trong việc đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và các thủ tục liên quan.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
