Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cũng như quốc tế (nếu áp dụng).

Xây dựng, tổ chức và kiểm soát hệ thống tài chính – kế toán, bao gồm: kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán thuế, kiểm toán nội bộ.

Lập kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

Quản lý dòng tiền, xây dựng chiến lược huy động vốn, làm việc với ngân hàng, quỹ đầu tư, cổ đông và đối tác tài chính.

Trực tiếp tham gia và dẫn dắt quá trình chuẩn bị IPO, bao gồm việc xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực niêm yết, làm việc với đơn vị tư vấn, kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kiểm soát rủi ro tài chính, đề xuất các biện pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự tài chính – kế toán, đảm bảo năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu mở rộng và niêm yết công ty.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan. Có bằng Thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên môn như ACCA, CPA, CFA là lợi thế.

Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, trong đó có tối thiểu 5 năm giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính – Kế toán hoặc tương đương tại công ty/tập đoàn đại chúng.

Có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai IPO và làm việc với các cơ quan quản lý chứng khoán, kiểm toán độc lập, công ty tư vấn tài chính.

Am hiểu về thị trường vốn, các quy định pháp lý liên quan đến niêm yết công ty, hệ thống báo cáo tài chính theo IFRS/VAS.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ tốt, tư duy chiến lược và khả năng phân tích tài chính nhạy bén.

Trung thực, trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp cao.

Kỹ năng Tiếng Anh phục vụ cho công việc

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Tài chính (CFO).

Được tham gia trực tiếp vào quá trình IPO, tạo dựng dấu ấn trong sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành hàng sản xuất và tiêu dùng nhanh.

Các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và chính sách của công ty.

